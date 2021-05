En wat dat precies betekent is niet exact duidelijk. Wat de game die ze op de planning hebben staan specifiek zo “super” maakt, kan natuurlijk van alles zijn. Eén ding is wel zeker: SEGA is nu al overtuigd van het succes.

Dit kwam aan de orde tijdens een presentatie van de financiële cijfers, waar ook aandacht werd besteed aan de toekomstplannen. SEGA liet weten dat ze meerdere bestaande IP’s willen uitbreiden en tegelijkertijd kondigde het bedrijf een vijfjarig plan aan waarin de Super Game sleutelwoorden terugkwamen.

De verwachting is dat deze game aanvankelijk niet winstgevend zal zijn, maar naarmate de tijd verstrijkt zal dit steeds verbeteren.

Daarnaast staan er volgens de uitgever ook een groot aantal remasters, remakes en reboots op de planning. Vanzelfsprekend zet SEGA eveneens de verruiming en versterking van bestaande IP’s op het schema. De belangrijkste titels zijn onder andere Sonic, Persona, Yakuza en meer.

SEGA is dus vrij transparant als het gaat om de zogeheten bekende weg, maar de ‘Super Game’ waarover nog niet in detail werd getreden, trekt vanzelfsprekend de aandacht. Wat denken jullie dat het inhoudt?