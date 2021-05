Capcom is één van de bekendste uitgevers op gaming gebied en dit is niet zonder reden. De gamegigant heeft een aantal zeer populaire IP’s achter z’n naam staan waarvan vrijwel elke game de laatste tijd een hit blijkt te zijn.

Hun grootste hits aller tijden? Dat zijn toch wel de games in de Monster Hunter en de Resident Evil franchise. Zoals we eerder deze week al konden lezen is ook de meest recente game van de uitgever, Resident Evil 8: Village, goed op weg om deze trend door te zetten. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de game erg goed wordt ontvangen. Onze review lees je hier.

Op het moment van schrijven is de Resident Evil franchise goed voor meer dan 110 miljoen verkopen, op een afstandje gevolgd door Monster Hunter die ondertussen de 72 miljoen gepasseerd is. Het in 2018 verschenen Monster Hunter: World is anno 2021 zelfs Capcoms best verkochte game aller tijden.

De best verkopende Resident Evil game is nog steeds Resident Evil 5 met zo’n 13 miljoen exemplaren, maar wordt op de hielen gezeten door Resident Evil 7 die de 9 miljoen verkopen al gepasseerd is en zelfs nog zo’n miljoen keer per jaar verscheept wordt.