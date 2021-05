In 2017 kondigde Ubisoft op de E3 de game Skull & Bones aan. Een gloednieuwe titel die de gameplaymechanieken rondom het varen uit Assassin’s Creed IV: Black Flag nam en er iets nieuws van maakte. Een prima idee, want hoeveel games specifiek op zeeslagen gericht zijn er nu eigenlijk? Inderdaad, niet echt veel. Het is nu anno 2021 en nog altijd is Skull & Bones niet verschenen. Het project had al jaren terug moeten verschijnen, maar wordt keer op keer uitgesteld.

Ubisoft besprak afgelopen week de financiële cijfers en tijdens zo’n meeting met aandeelhouders worden er ook toekomstplannen gedeeld. Daaruit blijkt dat Skull & Bones wederom niet op korte termijn zal verschijnen en nu vooruitgeschoven is naar het volgende fiscale jaar. Daarmee moeten we nog langer op de game wachten en in het geval dat de titel volgend jaar inderdaad verschijnt, dan is dat pakweg vijf jaar na de aankondiging. Niet ongebruikelijk, wel bijzonder veel later dan gepland.

Want hoewel er dan vijf jaar tussen de aankondiging en release zou zitten, was de game op de E3 in 2017 al goed speelbaar. Sterker nog, het zag er allemaal behoorlijke solide uit. Keer op keer de game vooruitschuiven is niet per se goed voor de kwaliteit en hoewel we niet weten hoe het er nu met de game voor staat, zal het concept van toen wellicht te ouderwets aanvoelen qua gameplaymechanieken als het nu verschijnt. Vergeet niet, het is gebaseerd op de naval gameplay van Assassin’s Creed IV: Black Flag, een game uit 2013.

Dat brengt ons bij de Jouw mening van deze week, want soms is het gewoon beter om games maar te laten rusten. Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op deze game, want de geschiedenis leert ons dat zeer langdurige projecten meer dan eens niet positief uitpakken. Het beste voorbeeld is natuurlijk Duke Nukem Forever, wat een belabberde game bleek te zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk Crackdown 3 voor de Xbox One wat een flinke tegenvaller was.

Final Fantasy XV valt niet in de categorie tegenvaller, maar doordat die game zo lang in ontwikkeling is geweest was in bepaalde opzichten de ouderdom te merken. Het gaat dan om bepaalde aspecten van de game die hun leeftijd een beetje lieten zien. Of wat te denken van het prachtige avontuur met de titel The Last Guardian. Jazeker, clunky gameplay is een soort handelsmerk van Team ICO geweest, maar laten we wel wezen: die game voelde in bepaalde opzichten ook verouderd aan.

Het risico is groot dat hetzelfde met Skull & Bones zal gebeuren als die titel dan eindelijk eens uitkomt. Of wat te denken van Beyond Good and Evil 2 die inmiddels bijna een decennium in ontwikkeling is. Het duurt ongelofelijk lang en ontwikkelaars moeten zeker de tijd krijgen, maar hoe langer iets duurt, hoe groter de kans is dat de aanvankelijke positieve publieke opinie omslaat in een wat sceptisch perspectief. Het vertrouwen neemt immers ook af, zeker na veelvuldig uitstel.

Nu is uitstel niet erg, maar meestal zijn ontwikkelaars of uitgevers vrij concreet in hoelang iets nog gaat duren. Een game telkens met een half jaar of een jaar uitstellen is uitzichtloos en dat helpt de waarde van zo’n game niet vooruit (kuch… Cyberpunk 2077). Skull & Bones is nu zo vaak in dat perspectief in het nieuws geweest dat je je kunt afvragen of mensen er nog wel interesse in hebben. Telkens aangeven dat de ontwikkeling goed gaat en dat de game er zeker komt getuigt niet echt van zekerheid, gezien de game tegelijkertijd continu wordt uitgesteld.

De vrees in die zin is dat een game als Skull & Bones als die dan een keer uitkomt, een tegenvaller blijkt te zijn. Dit omdat de ontwikkeling te lang geduurd heeft, het aan visie ontbreekt en mensen er geen interesse meer in hebben. Het is een wat treurige situatie, zeker voor Ubisoft. Dit is namelijk een uitgever die over het algemeen juist erg vlot is met het ontwikkelen van nieuwe games. Maar goed, het is natuurlijk een Jouw mening en daarom horen we graag jouw opinie over dit hele verhaal. Is Skull & Bones een scheepswrak dat ze moeten laten rusten, of is de renovatie interessant genoeg om het weer zeewaardig te maken? Laat het hieronder horen!