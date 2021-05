Voor het eerst in de geschiedenis worden er ook digitale games toegelaten op de Olympische Spelen, zij het in een evenement voorafgaand aan het daadwerkelijke toernooi. Recent werd al duidelijk dat Gran Turismo Sport hier deel van zal uitmaken en als je de game bezit, dan kan je je nu wagen aan de kwalificatie.

Om deel te kunnen nemen aan de kwalificatie dien je 18 jaar of ouder te zijn. Deze kwalificatie kun je in de game zelf vinden en je hebt tot 23 mei de tijd om je te kwalificeren. Lukt het om hier doorheen te komen, dan zul je het op 23 juni tegen andere gekwalificeerden in de game gaan opnemen.

Het zal echter lastig zijn, want er zijn slechts 16 plekken en die worden als volgt verdeeld:

Europa/Midden-Oosten/Afrika – 7 plekken

Noord-Amerika – 2 plekken

Centraal & Zuid-Amerika – 2 plekken

Azië – 4 plekken

Oceanië – 1 plek

Meer informatie over het toernooi kun je hier vinden.