One More level is nog vrij druk bezig met Ghostrunner. De ontwikkelaar is immers nieuwe content voor deze game aan het maken én er is een PS5-upgrade onderweg. De ontwikkelaar heeft klaarblijkelijk genoeg tijd over, want ze zijn ook al aan een vervolg begonnen.

505 Games heeft laten weten dat het eerste deel twee keer zoveel geld heeft opgeleverd tegenover de kosten om de game te maken. Hierdoor is de keuze om aan een tweede deel te beginnen dan ook gemakkelijk gemaakt. Wanneer deze zal uitkomen is nog niet bekend.

Wat we wel weten is dat Ghostrunner 2 niet zijn voorganger zal volgen als het gaat om releaseplatformen, het vervolg zal zich richten op de huidige generatie: de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.