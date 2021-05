EA Sports UFC 4 is al een zeer lange tijd verkrijgbaar en EA brengt zo nu en dan een nieuwe update voor de MMA-game uit. Zo is nu update 11.00 verschenen en die voegt twee gloednieuwe vechters aan de game toe. Dit zijn Dan Ige en Viviane Araujo, waarmee het roster van vechters nog wat groter wordt.

Daarnaast richt deze update zich op het updaten van het uiterlijk van een tweetal vechters. Verder wordt er nog een bug aangepakt en wat subtiele aanpassingen gedaan. In de changelog hieronder de specifieke details.

Major Updates: Added 2 new fighters, Dan Ige and Viviane Araujo Community Feedback: Israel Adesanya and Francis Ngannou likenesses updated

Increased stamina cost and added miss and evasion stamina penalties to Collar Tie attempt

Yancy Medeiros no longer has the Bulldog perk listed twice

EA Sports UFC 4 is geregeld in de aanbieding, maar als je nog twijfelt kun je meer over deze game in onze review vinden.