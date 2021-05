Returnal wordt over het algemeen geprezen vanwege de gameplay, het magnifieke audiodesign en de mooie graphics, maar een punt van kritiek blijft terugkomen: het gebrek aan en optie om halverwege een run op te slaan. De runs in de game kunnen best even duren en als je niet halverwege op kan slaan kan dat soms vervelend zijn.

Een optie om te saven is iets waar al sinds de release om gevraagd wordt, maar het lijkt erop dat een eventuele komst nog wel even zal duren. In gesprek met Axios Gaming zegt marketing director van Housemarque, Mikael Haveri, dat de ontwikkelaar aan het onderzoeken is hoe ze dit kunnen implementeren, maar makkelijk is het niet.

“We understand that there are some systems in place that are currently a hindering factor. Currently, we just don’t know exactly what it is. So it’s very difficult to announce anything, because I think there’s a lot of different people looking for different things.”