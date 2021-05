Mass Effect: Legendary Edition bevat bijna alle content die voor de eerste drie games is uitgegeven. Het enige wat er mist is de multiplayer van het derde deel. Het is echter mogelijk dat deze later alsnog wordt toegevoegd aan de collectie die sinds gisteren verkrijgbaar is.

Project director Mac Walters heeft in een interview met CNET gesproken over het gemis van de multiplayer. Volgens Walters wil de ontwikkelaar eerst even kijken hoe Mass Effect: Legendary Edition wordt ontvangen door gamers. Als er nog veel vraag is naar de multiplayer, dan wil BioWare kijken of het toch mogelijk is om deze alsnog toe te voegen.

“We want to see what kind of reception the Legendary Edition gets and what the demand for the multiplayer is. And then we’ll ask ourselves if we have the resources and time to bring it up to the quality level we and fans want.”