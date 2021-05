Vorig jaar kondigde Square Enix Final Fantasy XVI aan, maar sindsdien hebben we er niet veel meer van vernomen. Binnen deze franchise is Final Fantasy VII Remake: Intergrade de eerstvolgende release en uit een kwartaalcijferbespreking blijkt dat de focus van de uitgever voor het komende jaar niet op het zestiende deel ligt.

Square Enix heeft aangegeven dat de focus van de uitgever dit financiële jaar (tot 31 maart 2022) op de nieuwe IP’s ligt en dat zijn Outriders en Forspoken. Andere grote IP’s komen in de jaren daarop, wat impliceert dat Final Fantasy XVI nog wel even op zich zal laten wachten. Net zoals een nieuw deel in de Dragon Quest franchise, of wat te denken van Final Fantasy VII Remake deel 2?

Dit sluit op zich wel aan bij eerdere geruchten dat Forspoken in januari 2022 zal verschijnen. Daarnaast heeft de uitgever z’n handen momenteel vol aan de heruitgave van Final Fantasy VII. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat nieuwe delen in die franchise na de aankondiging nog lang op zich laten wachten. Enig geduld is dus wel op z’n plaats.