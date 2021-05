Afgelopen maart kon je een aantal games gratis binnenhalen dankzij het ‘Play At Home’-initiatief. Een van de titels was Subnautica. Heb je deze game in je bibliotheek gezet en heb je een PlayStation 5? Dan kan je nu ook de current-gen versie binnenhalen en dit zonder extra kosten.

We weten nog niet exact welke verbeteringen er allemaal zijn doorgevoerd in de PS5-versie van Subnautica. Wat wel bekend is, is dat de framerate is opgehoogd naar 60 fps en dat de game gebruikmaakt van de haptische feedback in de DualSense.

Of de resolutie omhoog is gegaan is eveneens onduidelijk. De PlayStation 4-versie draaide op 1440p, dus als het meezit kan je de PS5-versie in 4K spelen. Of dit daadwerkelijk het geval is mag je zelf ontdekken, de upgrade is immers gratis dus maak er gebruik van!