Over een paar weken verschijnt Ratchet & Clank: Rift Apart exclusief voor de PlayStation 5 en niets staat die release meer in de weg, de game is immers goud gegaan. Met de naderende release is nu ook duidelijk geworden vanaf wanneer de pre-load beschikbaar is en hoeveel ruimte je moet reserveren op je harde schijf.

Iedereen die de game in de PlayStation Store aanschaft kan het nieuwe avontuur van Ratchet & Clank pre-loaden vanaf 4 juni. Dik een week voor de release dus al, hoewel er geen specifieke tijd bekend is. Maar met een week de tijd is het ruim voldoende om de game voor de release op je PS5 binnen te halen.

De totale vereiste schijfruimte is ook niet gek, want vooralsnog staat de game op 42.183GB. Dat is naar huidige maatstaven relatief laag, maar hierbij moeten we wel opmerken dat een eventuele day-one patch nog niet is meegerekend. Ratchet & Clank: Rift Apart ligt vanaf 11 juni in de winkels.