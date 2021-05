Als je fan zou zijn van strategische tower defense games, met een militair sausje, dan is Toy Soldiers misschien wel een game voor jou. Initieel verscheen Toy Soldiers als een Xbox Live Arcade titel in 2010, maar ontwikkelaar Signal Studios heeft aangekondigd dat de game een comeback zal maken met een HD-remaster.

Deze remaster voegt alle content van de originele game samen en steekt alles in een scherper en meer gepolijst jasje. Naast alle DLC, krijgen we bovendien ook toegang tot nieuwe, nooit eerder verschenen content. Veel details zijn hier momenteel nog niet over bekend, maar de ontwikkelaar zal hier in de toekomst meer nieuws over geven.

Toy Soldiers HD verschijnt in de loop van augustus 2021. Lees hieronder meer en bekijk de trailer.

Like many tower defense games, you strategically build your defenses while plotting your counter offensives. But unlike other tower defense games, Toy Soldiers HD gives you the ability to experience the battle from both top-down perspective and third-person perspective. Watch the action unfold or jump feet first into the boots of an infantryman and race across the battlefield dodging artillery while using a flamethrower to burn your enemies to a crisp.

Mount your horse and charge the enemy head on with your cavalry. Pilot bombers and drop shells that pockmark the field below or strafe your opponent using biplanes. Go hands-on howitzers and mow down the enemy.