De PS5-schaarste blijft duren en dat zal hoogstwaarschijnlijk nog lang zo blijven, hoewel de hoop is dat het beter gaat richting het einde van de zomer. Alhoewel Sony probeert om zoveel mogelijk consoles op de markt te brengen, blijft het aanbod echter beperkt en dat vertaalt zich in recente verkoopcijfers.

Volgens een recent verslag van Gamesindustry, zou de voorbije maand april namelijk erg pover zijn geweest voor PS5-verkopen in het VK. Sterker nog: de PS4 was de meest populaire PlayStation-console die werd verkocht. De Nintendo Switch zag het grootste aantal verkopen, gevolgd door de Xbox Series X|S consoles. Het volledige verslag geeft nog enkele leuke weetjes over de best verkopende games, dus lees het gerust allemaal eens door.

