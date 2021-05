Mysterieuze computervirussen zijn binnengedrongen in de HARM Room van Marvel’s Avengers en dat wil maar één ding zeggen: het Red Room Takeover evenement is bijna onder ons! Dit nieuwe evenement, dat helemaal in het teken van Black Widow staat, gaat live vanaf 20 mei en loopt tot 31 mei. Uiteraard krijgen we hierdoor een hoop nieuwe content en dit is wat we mogen verwachten.

Allereerst zullen we toegang krijgen tot “hacked HARM Room” missies. Deze zijn vakkundig in elkaar gestoken door de Russische spion Yelena Belova, die niet kan wachten om jou uit te dagen. In totaal zullen er vijf verschillende HARM Rooms zijn, elk met een andere layout, waar je vaardigheden op de proef gesteld zullen worden. Deze missies zijn echter ontworpen om alleen te doorlopen, dus multiplayer is jammer genoeg geen optie.

Daarnaast introduceert de game ook het “Champion System”. Momenteel zijn alle XP-punten die je verdient na level 50 nutteloos. Dit nieuwe systeem wil daar verandering in brengen: nadat je level 50 hebt bereikt zal je “Champion XP” verdienen, wat je zal kunnen gebruiken om je “Champion Level” mee te verhogen. Hieraan zijn enkele vaardigheden gekoppeld, die je op die manier zal kunnen vrijspelen.