Later deze maand verschijnt Biomutant en ontwikkelaar Experiment 101 heeft nu nieuwe gameplay van deze game gedeeld. Dit om de performance van de titel op diverse platformen te laten zien en op de PlayStation 4 zijn de volgende details van toepassing:

PlayStation 4 – Dynamische resolutie van 1080p op 30 frames per seconde.

PlayStation 4 Pro – Dynamische resolutie van 1080p op 60 frames per seconde.

Gezien het een game specifiek voor de vorige generatie consoles betreft, is het enkel via backwards compatibility te spelen op de PlayStation 5. Vooralsnog is er geen PS5-upgrade aangekondigd, maar wellicht dat die na de release van de game nog volgt. Dit zodat de game op een hogere resolutie gespeeld kan worden op standaard 60 fps.

Hieronder tot slot gameplay van de game op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 4 Pro.

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro