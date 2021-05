Vorige week liet Worldwide Studios baas Hermen Hulst in een interview met Wired optekenen dat er 25 exclusieve games in de maak zijn voor de PlayStation 5. Bijna de helft van dat aantal betreft nieuwe IP’s, wat dus betekent dat er een hoop nieuwe games aan zitten te komen in gloednieuwe franchises. Dat naast sequels in bestaande franchises.

Veel games daarvan zijn nog in nevelen gehuld en dat is pas het topje van de ijsberg. Naar aanleiding van de uitspraak van Hulst, zegt Christian Svensson (Head of Global Third-Party Relations) dat er ook nog een hoop aan zit te komen van derde partijen, die nauw met Sony samenwerken.

“Just wait until you see what’s coming from our third party partners too.”

Nu zullen dat ongetwijfeld games zijn die multiplatform verschijnen, maar we weten ook dat Sony een liefhebber is van tijdelijke exclusiviteit. Als we de woorden van Svensson in dat perspectief plaatsen, dan lijkt het erop dat je op de PlayStation 5 voorlopig goed zit.

Details werden verder niet gedeeld, dus het is afwachten om te zien waar zowel Sony als hun partners mee gaan komen.