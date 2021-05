Jammer genoeg weten we intussen dat Kerbal Space Program 2 niet meer in 2021 zal uitkomen, maar dat wil niet zeggen dat ontwikkelaar Intercept Games ons dit jaar geen nieuwe video’s van de game zal bezorgen. Verrassing: hier is een nieuwe video voor je!

Deze nieuwe video richt zijn pijlen specifiek op een mogelijke bezorgdheid van spelers: de instapdrempel. Gezien het hier om een sequel gaat van een eerdere game die niet altijd even simpel was, zou je misschien afgeschrikt kunnen worden door de hoge moeilijkheidsgraad. Vrees echter niet, want Kerbal Space Program 2 wil zo toegankelijk mogelijk zijn, maar tegelijk ook een uitdaging bieden. De ontwikkelaar omschrijft het als volgt:

“Playing KSP1 sometimes feels like you’re trying to climb Mount Everest in your street clothes, KSP2 sort of adds Sherpas and base camps. It’s still the same tall mountain, it’s still an insane challenge, but we’re least equipping you for success.”