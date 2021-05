Arkane Studios is bekend van de Dishonored franchise en momenteel werken ze aan Deathloop, die later dit jaar exclusief voor de PlayStation 5 verschijnt. De ontwikkelaar beschikt over meerdere studio’s en een nieuw gerucht geeft aan dat de vestiging in Austin bezig is met een nieuw IP.

Het gaat om een game die de werktitel ‘Omen’ heeft en als thema vampieren kent. Het betreft een wat duistere titel, maar verdere details zijn nog niet bekend. De bedoeling is dat de game in de lente van 2022 verschijnt en dat Bethesda deze tijdens de aankomende E3 uit de doeken doet.

Neem het vooralsnog met een korrel zout en belangrijker nog: er is een zeer goede kans dat als deze titel inderdaad bestaat, dat deze niet naar de PlayStation komt. Sinds de overname van Bethesda door Microsoft valt ook Arkane Studios onder de concurrent van Sony.

Een PlayStation release is niet uitgesloten, maar Microsoft hintte eerder al dat toekomstige games van Bethesda exclusief voor de Xbox zullen zijn. Binnenkort weten we wellicht meer zodra de E3 begint.