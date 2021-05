Final Fantasy XIV blijft ons voorzien van fantastische content. De populaire MMORPG wist ons de laatste jaren telkens weer te verbazen met erg geslaagde uitbreidingen, waardoor we vermoeden dat Endwalker, de volgende uitbreiding, opnieuw een schot in de roos zal zijn. Middels een nieuw bericht op het PlayStation Blog komen we nu nog meer te weten over wat ons te wachten staat.

Allereerst werd bekendgemaakt dat Endwalker, naast The Sage, nog een nieuwe job met zich mee zal brengen: The Reaper. Reapers hebben toegang tot een dodelijke zeis, waarmee ze van dichtbij enorme schade kunnen aanbrengen. Een andere grote nieuwigheid is het nieuwe ras, de “Male Viera”, nieuwe gebieden, nieuwe vijanden en nog veel meer.

Endwalker heeft intussen ook een releasedatum gekregen, die op 23 november 2021 is gelegd. Je kan alle info over de uitbreiding hieronder nalezen. Alles wat vet gedrukt staat, is nieuwe info.