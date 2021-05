PlayStation Studios is nu live op Steam. Je kunt de pagina hier bekijken. Als curator valt het op dat er 41 games (inclusief DLC) worden genoemd, echter zijn er maar 24 bekend. Horizon: Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds en Helldivers zijn de enige PlayStation titels die je momenteel op Steam kunt kopen. Days Gone komt op 18 mei uit.

Eerder dit jaar liet Jim Ryan weten dat er veel meer PlayStation exclusives naar de pc komen. Voorheen had Sony het niet zo op de pc, maar gezien de kosten van het ontwikkelen en het gemak van het porten, zijn ze daar inmiddels op teruggekomen. Het is echter onduidelijk welke games er nog gaan volgen. De keuze legt Sony in ieder geval geen windeieren. Horizon: Zero Dawn wist in de eerste maand ruim 700.000 exemplaren te verkopen.