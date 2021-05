Hades lijkt naar de PlayStation 4 te komen. Tenminste, dat geeft een Zuid-Koreaans classificatiebureau aan. Take Two treedt op als uitgever. Hades is een roguelike dungeon crawler waarin je uit de Griekse onderwereld moet zien te ontsnappen. De game is enkel beschikbaar op de pc, waar het een jaar in early access is geweest, en de Nintendo Switch.

Mocht de naam je bekend in de oren klinken, dan komt dat vast door de enorme berg prijzen die de game vorig jaar heeft binnengehaald. Onder meer Polygon, Giant Bomb, IGN en Destructoid hebben Hades tot game van het jaar 2020 uitgeroepen. Daarnaast wist Hades ook ruim te winnen bij de British Academy Games Awards, de jaarlijkse D.I.C.E Awards en natuurlijk The Game Awards.

Er is nog geen officiële aankondiging gedaan wat betreft een PlayStation-versie van Hades, maar zodra die volgt lees je het hier.