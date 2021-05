Het lijkt vrij zeker dat Starfield niet naar de PlayStation komt. Dat zat er natuurlijk dik in en die geruchten doen al een lange tijd de ronde, maar GamesBeat journalist Jeff Grubb beweert het zeker te weten. Op Twitter zegt hij dat Bethesda’s sci-fi RPG Starfield exclusief op de Xbox en pc uitkomt. De PlayStation wordt overgeslagen. Analist Daniel Ahmad haakt daarop in door te zeggen dat het steeds ‘belangrijker’ voor Microsoft wordt om in exclusieve content te investeren.

”Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that.”

Dat heeft uiteraard met Game Pass te maken, dat inmiddels alle aandacht naar zich toetrekt wat betreft de lange termijn strategie van Microsoft. De dienst heeft al wat unieke voordelen in vergelijking met andere diensten en daar wordt alleen maar meer op ingezet. Daarnaast is 7,5 miljard een flinke investering die ook terugverdiend moet worden. Gaan jullie Starfield op de Xbox of pc spelen of boeit het jullie helemaal niet?