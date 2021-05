Enige tijd terug beloofde Ubisoft dat Watch Dogs: Legion op de PlayStation 5 en Xbox Series X een 60 frames per seconde modus zou krijgen. Deze modus is nog niet beschikbaar, maar wel heeft de uitgever nu laten weten dat deze optie met de volgende update zal worden toegevoegd.

Update 4.5 is momenteel in ontwikkeling en dat is de volgende update die voor de game zal verschijnen. Deze voegt de 60 fps modus toe en met die toevoeging is de game voorzien van verschillende prestatiemodi. Bij de release van de PS5-versie koos Ubisoft aanvankelijk voor een ray tracing modus op 30 fps.

Na de aankomende update kun je dus kiezen uit een tweetal modi. Daarnaast zal update 4.5 ook de Tactical Op naar de game brengen, alsook wat problemen oplossen die zijn ontstaan door de recente toevoeging van DedSed rekruut Mina. Zie de details hieronder.