De ‘spelers’ van Dreams hebben ons sinds de release van deze ‘game creator game’ meermaals weten te verrassen met werkelijk schitterende creaties en het einde is nog lang niet in zicht. Er blijven nieuwe games bijkomen en meer dan eens is het gebaseerd op andere games, zo ook een nieuwe creatie van ene Sharfik.

Deze persoon heeft namelijk in Dreams een variant van Ratchet & Clank: Rift Apart gemaakt en het resultaat kun je hieronder bekijken. Deze variant van de game bestaat uit twee levels en die zijn gesitueerd in een grote metropool en op een planeet die bewoond wordt door dino’s. In deze game speel je als Rivet met als doel om Clank naar Ratchet terug te brengen.

Het resultaat van deze game – die nu in Dreams te spelen is – check je hieronder.