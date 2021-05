Saints Row: The Third is van oorsprong een PlayStation 3 game die als remaster ook zijn weg naar de PlayStation 4 vond. Daar stopt het avontuur voor die game echter niet, want de remaster lijkt nu ook naar de PlayStation 5 te komen. De Trophies van de game zijn namelijk onder het kopje ‘PS5’ op het PlayStation Network verschenen.

Dit gebeurt enkel op het moment dat er ook een specifieke PS5-versie van een game beschikbaar is, wat dus de komst van deze nieuwe uitgave benadrukt. Deep Silver heeft als eigenaar van het IP echter nog geen officiële aankondiging gedaan, dus het is even wachten op meer details.

Gezien de Trophies al online staan valt een release op korte termijn te verwachten, gezien Trophies nooit al te ver van te voren geüpload worden. Bij meer nieuws lees je het hier en in de tussentijd kun je de Trophies hier bij Exophase vinden.