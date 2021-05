Recent kondigde Ubisoft aan dat er gewerkt wordt aan een nieuwe game in het The Division universum en het betreft hier een game met de subtitel ‘Heartland’. In tegenstelling tot eerdere delen gaat het nu om een free-to-play game die tegen het einde van het jaar moet verschijnen.

Naar verwachting krijgen we tijdens de aankomende Ubisoft Forward de eerste beelden van de game te zien, maar nu is voortijdig al wat footage gelekt. Er is namelijk een gesloten speelsessie geweest of nog bezig en daar zijn beelden van online verschenen, dit terwijl de spelers onder NDA staan.

Iemand heeft dus de overeenkomst gebroken en Ubisoft laat continu de beelden offline halen. Desalniettemin hebben we hieronder alsnog een kort clipje en ook zijn de eerste paar details bekend.

De gameplay is gebaseerd op de mechanieken van de eerdere twee The Division games

De focus in de gameplay ligt iets meer op survival

De beweging van spelers lijkt iets langzamer te gaan en spelers kunnen sliden

Heartland speelt zich af in Silver Lake, wat een klein Amerikaans plaatsje is

Het looten zoals we dat van The Division 2 kennen is intact gebleven

De voornaamste tegenstanders worden ‘Pilgrim’ genoemd

Er is een hub waar spelers met elkaar en NPC’s kunnen spreken, daar kan ook geshopt worden

De game zal een Battle Pass bevatten

Heartland bevat twee primaire modi: Expedition (PvE coöp) en Storm (PvEvP, 45 spelers)