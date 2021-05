Special: Days Gone op pc – Nu Microsoft eigenlijk al zijn exclusives ook op pc uitbrengt, heeft Sony nu als tweede consoleboer besloten om z’n pareltjes langzaam maar zeker eveneens naar pc te brengen. Goed nieuws voor de pc-gamers natuurlijk, maar ook voor PlayStation gamers die deze titels graag eens op een andere manier zouden willen ervaren. Horizon: Zero Dawn was als eerste aan de beurt en bleek een behoorlijk succes te zijn op pc, ondanks wat mankementen bij de release. Gaat het Days Gone beter af tijdens de release? Wij zijn er voor jullie ingedoken en vertellen je er graag meer over.

Under the hood

Een volwaardige review van Days Gone hebben we natuurlijk ten tijde van de PlayStation 4 release al gepubliceerd (zie hier), dus gaan we in deze special voornamelijk in op het technische aspect van deze port. Omdat de ervaring van een pc-game natuurlijk van systeem tot systeem behoorlijk verschilt, lijkt het ons verstandig om af te trappen met de gebruikte hardware tijdens onze speelsessie.

CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: Sapphire Radeon 5700XT Nitro+ SE – 8GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: 240GB Corsair Force MP500, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Eerste keer starten

We hebben Days Gone op de Crucial MX500 geïnstalleerd, ondanks dat dit nog een reguliere sata SSD is. De NVME opslag in dit systeem is vooralsnog beperkt. Ondanks het gebruik van de sata SSD waren de laadtijden in Days Gone nauwelijks tot zelfs niet aanwezig. Het moment dat we ‘New Game’ aandrukten zagen we direct Deacon en Boozer in beeld. Een goed teken dus. Wat wellicht een nog beter teken is, zijn alle opties die we voorgeschoteld krijgen met deze pc release. Want als je als ontwikkelaar iets wil, is het wel dat zo veel mogelijk mensen van jouw game kunnen genieten.

Pracht en praal

Hoewel veel mensen nog op 1080p monitors spelen, hebben wij Days Gone voornamelijk op 1440p getest. Die ervaring was uitmuntend te noemen. Met alle toeters en bellen aan haalden wij op ons systeem met gemak 60 fps en zelfs wat daar voorbij. Meer dan prima dus. Zodra we de instellingen omlaag schroefden was zelfs 144 fps, dus het volledige spectrum van de 144hz monitor, stabiel haalbaar. Dit is iets wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt in pc-ports. Deze zijn veelal gemaakt om tot de 60 fps te komen en alles daar voorbij is eigenlijk onbegonnen werk. Het mag duidelijk zijn dat er behoorlijk wat tijd en aandacht in de optimalisatie is gestoken.



De eerder genoemde toeters en bellen zijn goed vertegenwoordigd in de opties van Days Gone. Met een riante lijst aan opties die je van “Very Low” tot “Very High” kan instellen en met zelfs een FOV (field of view) slider is Days Gone een erg prettige pc-port. Het voordeel van een pc is natuurlijk dat jij altijd bepaalt hoe je een game wilt spelen. Wil je alles zo mooi mogelijk hebben, of toch liever een zo’n hoog mogelijke framerate? Met alle opties die deze port je te bieden heeft kan je prima uit de voeten om zo een perfecte balans voor jezelf te vinden. Het verschil tussen de pc en consoleversie is wel degelijk aanwezig zodra je alle opties aan gooit, maar revolutionair is het niet. Je zal voornamelijk merken dat er meer details in de belichting en schaduwen zitten en net wat meer detail in kleding en gezichten van belangrijke personages in het verhaal.

Days Gone draait zonder enige issues op het door ons gebruikte systeem, direct op release. Hierin verschilt Days Gone behoorlijk van de eerdere pc-port uit de stallen van Sony: Horizon: Zero Dawn. Bij Horizon waren er bij de release op pc toch wel enige problemen met de performance te bespeuren. De mensen die bij (of voor) Sony nu de pc-ports verzorgen hebben duidelijk lering getrokken uit Horizons middelmatige launch, dus wat dat betreft: Petje af! De lat voor eventuele toekomstige pc-ports is nu dus wel wat hoger gelegd. We hopen dat Sony er in de toekomst dusdanig veel aandacht aan blijft besteden.

Toch maar weer de DualShock erbij pakken

Qua performance zijn we dus erg tevreden over Days Gone. De vertaling naar het ‘weapon of choice’ van pc-gaming: toetsenbord en muis, laat echter het een en ander te wensen over. Qua opties geen gebrek, absoluut niet. Alle key-bindings kunnen worden aangepast en ook de gevoeligheid van jouw muis. Je merkt echter toch een soort van zweverigheid bij het richten met de muis. Dit kennen we van veel andere pc-ports, zo was dit ook een kwaal bij de ports van bijvoorbeeld Rockstar (GTA IV, LA Noire). Je merkt dat de game in principe bedoeld is om met een controller te spelen. Nu hebben wij natuurlijk genoeg DualShocks en DualSenses in huis om dat probleem op te lossen, maar voor de échte pc-gamer kan dit nog wel eens een probleem vormen.

Conclusie

Days Gone is een erg geslaagde port. Inhoudelijk is er aan de game natuurlijk niks veranderd, dus daar beoordelen we de game dan ook niet op. Wel durven we te stellen dat op technisch vlak de pc-versie de definitieve versie van Days Gone is. Met alle grafische opties die we voorgeschoteld krijgen en hoe soepel de game draait en scaled tussen alle opties, is bewonderenswaardig. Het enige probleem wat wij eigenlijk hebben ervaren is dat het besturen met de muis niet echt lekker werkt. Sony had daar dus misschien nog wat meer tijd in mogen steken. Maar een technisch stabiele port zonder gekke glitches of crashes is wat ons betreft ook zeker een pluim waard! Wij zijn in ieder geval benieuwd naar toekomstige ports vanuit Sony.