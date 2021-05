Sony patenteert aan de lopende band allerlei nieuwe technieken en concepten. Dat doen ze al jaren en slechts een heel klein deel ziet ook daadwerkelijk het levenslicht, maar desalniettemin geeft het keer op keer een interessant inkijkje op waar ze mee bezig zijn. Een nieuw patent dat nu is opgedoken richt zich op het gokken op esports.

Het patent is in 2019 al ingediend door Sony, maar nu pas vrijgegeven. In de omschrijving lezen we dat dit patent zich specifiek richt op een gokelement. Zo zouden gamers valuta’s, waaronder Bitcoin, alsook digitale items in kunnen zetten op allerlei zaken. Dit kan toegepast worden in het PlayStation ecosysteem specifiek omtrent games, maar ook daarbuiten.

Esports zijn anno 2021 belangrijker dan ooit en Sony heeft eerder dit jaar een fors aandeel van EVO gekocht, waarover in dit artikel meer. Dit patent zou – mits in de toekomst effectief toegepast binnen het PlayStation ecosysteem – de mogelijkheid kunnen bieden om te gokken op bepaalde esport spelers of teams.

Het systeem werkt op basis van ‘machine learning’, waarbij de kansen worden bepaald aan de hand van statistieken. Een kans van een bepaalde speler op EVO zou dan bijvoorbeeld ingeschat kunnen worden door het systeem naargelang eerdere prestaties.

Maar het beperkt zich lang niet tot alleen dat voorbeeldscenario. Het kan ook in-game toegepast worden. Om een idee te geven:

“For example, video may be searched to identify where in the video a virtual grenade has the possibility of killing one, two, or three characters,”

Het systeem omschrijft ook weddenschappen op basis van of een speler binnen een x-aantal minuten verslagen wordt, uitslagen op basis van specifieke individuele scores en meer. Daarnaast komt in de patentomschrijving het wedden op vrienden of andere toeschouwers voor. Zo kunnen gebruikers wedvoorstellen naar anderen sturen op basis van een vooraf vastgestelde lijst. Toeschouwers of vrienden zouden dan via die voorstellen weer een weddenschap kunnen afsluiten.

Het is in grote lijnen een bekend systeem, gezien genoeg weddenschappen op een vergelijkbare manier werken. Dit zien we vooral terug in sport, zo is voetbalwedden bijvoorbeeld heel erg populair. Uit dit patent blijkt dat Sony hier ook over na heeft gedacht, maar dan specifiek op (PlayStation) games gericht. Het patent is echter al van 2019, dus of het ooit het levenslicht zal zien is afwachten.