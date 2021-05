Eind april was er nog een gesloten beta voor Chivalry II, maar ontwikkelaar Torn Banner Studio ziet het helemaal zitten om voorafgaand aan de release op 8 juni nóg een open beta te draaien. Naast dat de beta dus voor iedereen toegankelijk is, zal de test ook cross-play ondersteunen. Dit betekent dat je andere spelers tegen het lijf zal lopen die bijvoorbeeld spelen op een pc, of Xbox console.

Daarnaast zullen onder andere ‘The Slaughter of Coxwell’, ‘The Battle of Darkforest’ en ‘The Siege of Rudhelmp’ maps speelbaar zijn, waarvan de eerste twee compleet nieuw zijn. Ten slotte kun je in deze beta de look van je personage aanpassen en je kunt kiezen tussen games met 64 of 40 spelers.

Je kunt de trailer hieronder bekijken voor meer informatie over Chivalry II en de aankomende beta.