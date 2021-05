Anderhalve week geleden liet SCUF weten dat zij binnenkort ook met PlayStation 5-controllers op de markt zouden komen, maar dat zonder een specifieke datum te noemen. Het bedrijf heeft nu via Twitter gedeeld in welke periode we deze controllers mogen verwachten.

Het is de bedoeling dat het aankomende zomer mogelijk zal zijn om een SCUF-controller aan te schaffen voor de PlayStation 5. Natuurlijk kan je deze weer zelf aanpassen, zodat je je ideale controller samen kunt stellen. Er is verder nog geen informatie gegeven over wat we kunnen verwachten van de controller. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet lang duren, aangezien de hardware al vrij snel op de markt zal worden gebracht.