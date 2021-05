Ben je al helemaal klaar met Assassin’s Creed: Valhalla (of ben je nog bezig met Wrath of the Druids?), dan kun je je vast Vinland nog herinneren; een stuk land aan de kust van Noord-Amerika en Canada, waar een (kort) deel van Valhalla zich afspeelt.

Nu hebben een aantal fans van Access The Animus keihard samengewerkt met het ‘Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa’ talen- en cultuurcenter in Montréal om de dialogen, mythes en beschrijvingen van verschillende voorwerpen te vertalen van de mensen die in het Mohawk dorp wonen.

De resultaten hebben ze in onderstaand filmpje gegoten en het is voor de liefhebber zeker de moeite waard, een knap staaltje oog voor detail van Ubisoft!