De Formule 1 franchise van Codemasters heeft in de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen de gameplay op zichzelf is steeds beter geworden, de games zijn ook steeds verder gevuld met nieuwe content. Ook F1 2021 komt weer met verschillende nieuwe features, waarover je hier meer kunt lezen.

De My Team modus krijgt dit jaar ook uitbreiding en wel in de vorm van legendes. In deze modus moet je je eigen team uitbouwen en managen. Hieronder valt ook het aantrekken van nieuwe coureurs en waar dat voorheen beperkt was tot het huidige roster F1- en F2-coureurs, doet Codemasters er dit jaar een schepje bovenop.

Het is namelijk ook mogelijk om legendes aan je team toe te voegen en dat zijn natuurlijk Senna, Schumacher en Prost. Ook meer recente legendes zullen beschikbaar zijn in de game, denk aan Rosberg en Massa. Codemasters heeft nu de rankings van deze coureurs bekendgemaakt, zie hieronder:

Michael Schumacher (94)

Ayrton Senna (94)

Alain Prost (93)

Jenson Button (90)

Nico Rosberg (89)

David Coulthard (87)

Felipe Massa (86)

Een interessant lijstje, want er zijn natuurlijk nog veel meer legendes die evenwel in de game thuishoren. Denk dan aan Hill, Hakkinen, Mansell, Stewart, Fangio, Lauda, Villeneuve en nog veel meer. Wellicht dat dit coureurs voor de toekomst zijn.

Het addertje onder het gras is wel dat alle genoemde (en aanwezige) coureurs enkel beschikbaar zijn voor kopers van de Deluxe Edition. F1 2021 ligt vanaf 16 juli in de winkels voor onder andere de PlayStation 4 en 5.