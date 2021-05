Als je met één woord Necromunda: Hired Gun moet omschrijven, dan is dat wel: actie. Er is weer een nieuwe trailer opgedoken van deze game en ook hierin staat het sleutelwoord centraal.

In de nieuwe video wordt de focus gelegd op één van de augments waar je de beschikking over kunt krijgen en wat deze effectief doet. De onderstaande trailer is vrij kort, maar geeft wel goed weer wat je van de game kunt verwachten.

Ben je geïnteresseerd in deze titel, dan hoef je niet lang meer te wachten om deze te kunnen spelen. Necromunda: Hired Gun ligt namelijk vanaf 1 juni in de (digitale) winkels.