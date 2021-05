Begin mei konden we nog melden dat de remaster van Modern Warfare 3 ‘op korte termijn verschijnt’, aldus de leaker TheMW2Ghost. Nu is het goed mogelijk dat de leaker zijn gelijk gaat krijgen, want via Twitter heeft PlayStation Game Size melding gemaakt van een onbekende game die is toegevoegd door Activision aan de PlayStation Store database.

De game in kwestie is ongeveer 44GB groot en heeft als leeftijdklassificatie 17+ gekregen (Amerikaanse rating). Dit vergroot de kansen aanzienlijk dat we hier te maken hebben met een singeplayer en/of mutliplayer remaster van Call of Duty: Modern Warfare 3. Activision heeft (nog) geen aankondiging gedaan, dus we zullen de aankomende weken moeten afwachten.

