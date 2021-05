Mass Effect: Legendary Edition ligt sinds vrijdag in de winkelrekken en herintroduceert ons in opgepoetste vorm aan een space opera die in dit medium zijn gelijke niet kent. Geen enkele titel is echter perfect, en al helemaal als het een geremasterde versie van een ouder spel betreft. Zoals het hoort, blijft BioWare echter vlijtig sleutelen aan zijn product.

Een nieuwe patch zorgt er nu voor dat Mass Effect: Legendary Edition weer wat beter wordt. In de eerste Mass Effect zijn bijvoorbeeld de texturen van de omgevingen wat bijgeschaafd en is een probleem met het bijhouden van het aantal kills opgelost. De tweede Mass Effect heeft dan weer in cutscenes de nodige vooruitgangen op grafisch vlak geboekt.

Hieronder vind je een volledig overzicht: