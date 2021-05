“Als je ooit hulp nodig hebt, kijk dan omhoog.” Zo leidt Rainbow Six Siege het tweede seizoen van zijn zesde jaargang in, getiteld ‘Operation North Star’. Een cryptische boodschap, vergezeld door een foto met een duidelijke hint naar de identiteit van de nieuwe Operator. Alsof de helikopter het nog niet duidelijk maakt: de nieuwe strijder op het virtuele slagveld wordt naar alle waarschijnlijkheid een ‘wildland firefighter’.

Met andere woorden: een brandweerman die bosbranden bestrijdt en dus meer dan zijn mannetje kan staan tussen het fel gegroeide rooster aan Operators. Zoals gebruikelijk zal Ubisoft ook dit nieuwe seizoen weer een oudere map van een grondige make-over voorzien. Dit keer zou het om de map Favela gaan. Een officiële aankondiging zal overigens niet lang op zich laten wachten. Op korte termijn zal er een livestream volgen met meer details.

If you ever need help, just look up. pic.twitter.com/zaoqcaciVF

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 17, 2021