De nieuwste The King of Fighters game, waar we als het goed is dit jaar nog mee aan de slag zouden moeten kunnen, is al geruime tijd in ontwikkeling. De officiële onthulling kwam pas dit jaar met een trailer en screenshots aan bod.

Sindsdien wordt er om de week een nieuw personage onthuld en ditmaal is het tijd voor de stoere Leona Heidern. Deze van nature blauwharige, rondborstige freule weet goed van zich af te bijten in haar aankondigingstrailer die je hier beneden kan bewonderen. Een echte Queen of Fighters!