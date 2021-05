De PS5-versie van één van de bekendste en meest actieve betaalde MMO’s ter wereld, Final Fantasy XIV, is sinds begin april speelbaar als beta versie. Toen de beta van start ging, was nog niet bekend wanneer deze zou aflopen, maar ondertussen heeft Square Enix ons ingelicht via Twitter.

Vanaf dinsdag 25 mei zal de game officieel voor de PS5 beschikbaar zijn en dit gaat, zoals gewoonlijk op dinsdag, gepaard met de wekelijkse reset en mogelijkerwijs ook wat serveronderhoud – al is dit nog niet bevestigd. Wat de verbeteringen voor de PS5 precies inhouden lees je wat uitgebreider in een eerder bericht.

Heb jij de beta al gespeeld? Wat vind je tot zover van de PS5-versie tegenover de PS4-versie?