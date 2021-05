Af en toe eens gek doen, het kan – zeker in deze door corona gekleurde periode – al eens deugd doen. Dat geldt ook voor Call of Duty spelers, die door ontwikkelaars Treyarch en Infinity Ward de voorbije jaren geregeld getrakteerd werden op vreemd schietgerei. Het nieuwste DLC-pakket van Call of Duty: Black Ops Cold War maakt het echter wel erg bont.

De nieuwe bundel luistert naar de naam ‘The Music Legends Mastercraft’ en bevat onder andere een keytar – oftewel een kruising tussen een keyboard en een gitaar. De keytar is uiteraard voornamelijk als wapen bedoelt, maar kan wel degelijk ook muzikaal uit de hoek komen. Om pakweg dat overwinningsdansje toch nog iets steviger in de verf te zetten.

Verder bevat het pakket – dat 2.400 COD Points kost – ook nog een sterker handwapen en wat skins, maar geen van deze lekkernijen komt ook maar in de buurt van de keytar gekte. Benieuwd wat er nog zoal de hoek om zal komen kijken.