De kans is groot dat je wel eens gehoord hebt van een VPN. Het wordt met name gebruikt voor het downloaden van bestanden in nieuwsgroepen of om gewoon anoniem te kunnen surfen. Toch is een VPN ook goed te gebruiken als je gaat gamen en kan het zelfs veel voordelen hebben.

Wat is een VPN?

Hoe een VPN werkt is in feite niks anders dan een digitale omleiding. Het kan echter geen kwaad om even uit te leggen hoe een VPN werkt. Heel simpel gezegd omzeil je hiermee de controle functie van je provider zodat je provider niet ziet wat je online doet. Je maakt namelijk verbinding met een andere server zodat je IP-adres niet te herleiden is. Dat kan handig zijn als je niet wil dat anderen weten dat je filmpjes zit te bekijken of juist omdat je het Amerikaanse Netflix aanbod wil zien. Kortom, er zijn tal van redenen om een VPN te gebruiken. Ga je veel gamen, dan kan het zinvol zijn om een VPN op je console te installeren. Zo ben je volledig anoniem en kan iemand die slecht tegen zijn verlies kan jou niet even snel traceren op basis van je IP-adres omdat het verkeer wordt versleuteld.

Een VPN installeren op je Playstation

Het installeren van een VPN op een Windows PC of een Android smartphone is vrij eenvoudig, maar ook op een PlayStation is het goed te doen. Volg gewoon de volgende stappen en je kunt volledig anoniem gamen.

Stap 1 – Dit is het makkelijkste deel: gewoon een VPN-programma installeren op je PC. Na het activeren kies je de server waarmee je verbonden wilt worden en voila!

Stap 2 – Nu wordt het spannend. Via de Windows’ ‘Internet Connection Sharing’ functie (ICS) is het mogelijk om de VPN verbinding met de verschillende apparaten te delen. Ook dat is vrij eenvoudig: gebruik gewoon een etherkabel en verbindt de console met je PC. In dat geval heb je uiteraard wel twee netwerkkaarten nodig. Is dat niet het geval, dan zul je gebruik moeten maken van het draadloze netwerk. Dat is een wat meer complexe optie die we later gaan uitleggen.

Stap 3 – Er van uitgaande dat je kiest voor de makkelijkste weg, en dus gebruik maakt van een PC met een VPN, ga je nu aan de slag met de settings. Hiervoor ga je naar het start en je kiest voor het icoontje van de instellingen. Vervolgens kies je voor de optie ‘Netwerk en Internet’.

Tip: klik op Windowstoets + R en typ vervolgens ncpa.cpl in. Je komt dan in hetzelfde scherm.

Klik met de rechtermuisknop op de actieve netwerkadapter en vink het vakje ‘Andere netwerkgebruikers mogen verbinding maken via de internetverbinding van deze computer’ aan. Klik vervolgens op ‘eigenschappen’ van de verbinding die je gebruikt en schrijf voor de zekerheid het IP4-adres op wat je in het scherm van de eigenschappen ziet staan.

In je PlayStation ga je nu naar de instellingen (Netwerk of Internet). Daar deactiveer je eerst het automatisch zoeken naar netwerken en breng je vervolgens handmatig een internetverbinding tot stand.

Activeer hiervoor de optie ‘Gebruik LAN-kabel’ of ‘Wi-Fi’ (afhankelijk van hoe je verbinding maakt met de Windows-pc met de VPN). In het geval van een Ethernet-verbinding worden alle instellingen meestal automatisch aangepast, in het geval van een Wi-Fi-verbinding moet je het juiste wachtwoord invoeren voor het draadloze netwerk van de Windows-pc.

Naast deze methode is het ook mogelijk om het te installeren op je router. Daarmee zou je het ook binnen jouw IP-adres kunnen gebruiken op je PlayStation.

De snelheid van een VPN-verbinding

Vaak wordt gedacht dat het gebruik van een VPN snel leidt dat verlies van snelheid. Tot een paar jaar geleden klopte dat, maar met het gebruik van nieuwe technieken waaronder het Lightway protocol merk je er niks van. Sterker nog, in sommige gevallen neemt de bandbreedte juist toe als je gebruik maakt van een VPN. Dit komt omdat je met een VPN in sommige gevallen ook het afknijpen van je snelheid kunt omzeilen.

Conclusie

Het gebruik van een VPN dienst voor het gamen op een PS4 of op de nieuwe PS5 heeft zeker voordelen. Dat wil niet zeggen dat elke aanbieder van een VPN dienst kwalitatief goed genoeg is. Ook al zijn er veel aanbieders die zo’n gratis aanbieden, het kiezen van een premium provider zoals ExpressVPN is zeker aan te raden. Zo is de snelheid nagenoeg gegarandeerd en heb je tal van mogelijkheden om een server te kiezen die geschikt is voor het gamen. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over de bandbreedte. Bij een gratis VPN is dit vaak beperkt en dat is juist iets wat je tijdens het gamen niet kunt gebruiken.