Al sinds vorig jaar weten we dat Rockstar Games werkt aan een PlayStation 5 versie van Grand Theft Auto V. Het heeft even geduurd, maar nu is ook de releasedatum van deze versie aangekondigd. De PS5-versie van deze immer populaire game zal op 11 november verschijnen, zo laat Rockstar Games vandaag weten.

De PlayStation 5 versie van GTA Online – die te zijner tijd stand-alone aangeboden wordt – zal de eerste drie maanden gratis zijn en PlayStation Plus abonnees die de game op de PlayStation 4 hebben, kunnen tot aan de release elke maand GTA$ 1.000.000,- claimen door in te loggen op GTA Online. Dit is dus een vrij lucratieve manier om je in-game vermogen op te krikken.

Deze nieuwe editie van GTA V zal een reeks technische verbeteringen kennen, visuele upgrades en performance optimalisaties. Hierdoor maakt de game optimaal gebruik van de nieuwe hardware, wat voor de meest ultieme GTA V ervaring moet zorgen.