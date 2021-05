Biomutant is al geruime tijd in ontwikkeling, maar volgende week ligt de actie-RPG dan eindelijk in de winkels. Ben je er nog steeds niet over uit of de game iets voor jou is, dan is er nu een video beschikbaar die je daarmee kan helpen.

Art & creative director Stefan Ljungqvist vertelt in de video wat voor game Biomutant is en wat je er van kunt verwachten. Ljungqvist vergelijkt het spel met The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar dan met grote invloeden van titels als Ratchet & Clank en Devil May Cry.

Dit en meer informatie over Biomutant wordt in de onderstaande video gegeven.