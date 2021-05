Rockstar Games voorziet Grand Theft Auto Online en Red Dead Online wekelijks van updates en zo nu en dan komen ze ook met meer grote updates. Voor aankomende zomer heeft de ontwikkelaar weer het nodige op stapel staan en daar zijn nu de eerste details van gedeeld. Hieronder hebben we de belangrijkste informatie neergezet.

GTA Online

Deze zomer komt de focus op voertuigen te liggen, zo zal er een nieuwe underground car meeting naar de game gebracht worden. Dit aangevuld met aanvullende opties binnen de racingscene en de vraag naar gestolen auto’s zal eveneens toenemen. Spelers mogen wat betreft dat laatste op jacht naar gewilde voertuigen om deze af te leveren bij de helers, wat ongetwijfeld lucratief zal zijn.

De nieuwe toevoegingen aan de racescene beslaan zoal nieuwe racetypes, stuntraces en een reeks missies gericht op overvallen, waarbij een specifiek gemodificeerd ontsnappingsvoertuig het beste wapen is. Dit volgt allemaal later deze zomer. Op 27 mei mogen we echter al een update verwachten, die richt zich op de eerder genoemde stuntraces. Er zullen namelijk nieuwe tracks worden toegevoegd.

Kort na die update zal de futuristische Deadline modus worden toegevoegd en die brengt zeven nieuwe arena’s naar de game. Hierin moeten spelers hun vijanden uitschakelen met het lichtgevende spoor dat de Shotaro motor achterlaat. Verder zal de Survival modus verder worden uitgebreid naar nieuwe locaties in Los Santos en Blaine County.

Red Dead Online

Spelers van deze game mogen volgende week acht nieuwe races verwachten die terug te vinden zullen zijn in de vijf staten. De races zijn opgedeeld in zowel standaard races als zogeheten ‘Open Races’, waarin het de bedoeling is om door signaal vuren te rijden met je paard. De route van signaal naar signaal kan je echter geheel zelf bepalen, dus het is zaak daarin de meest efficiënte en snelste route te vinden.

Verder worden er nieuwe ‘Target’ en ‘Open Target Races’ toegevoegd, waarbij het zaak is om doelen met je pijl en boog uit te schakelen terwijl je op je paard zit. Al deze races worden op 25 mei aan de game toegevoegd.

Later in de zomer zal er nog een update naar Red Dead Online komen en hieronder vallen zoal nieuwe missies in de wereld, waarbij je in de criminele onderwereld duikt. In Saint Denis is Angelo Brontes luitenant, Guido Martelli, namelijk bezig met het opzetten van een eigen crimineel netwerk, wat dus nieuwe bezigheden oplevert waar je je als speler aan kan wagen. Meer specifieke details daaromtrent moeten we nog afwachten, gezien dat nog niet bekend is gemaakt.