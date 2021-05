Recentelijk is Days Gone – net zoals Horizon: Zero Dawn – op de pc verschenen, een initiatief van Sony om hun exclusieve titels voor een breder publiek beschikbaar te stellen. De pc-versie zal naast ontgrendelde framerates ook ondersteuning bieden voor meer grafische opties en ultrawide monitoren.

Daarbij zijn alle updates en extra modi tevens inbegrepen bij deze ‘definitieve’ versie van de zombietitel. Onze Wim is inmiddels met Days Gone op de pc aan de slag gegaan, en hij zal binnenkort in een special haarfijn uitleggen hoe deze port bevalt. Tot die tijd kun je genieten van de launch trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Ben je benieuwd wat we destijds van Days Gone vonden? Lees dan hier onze review nog eens terug.