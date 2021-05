Na een korte ‘bidding war’ tussen Take-Two en EA, ging laatstgenoemde er uiteindelijk met de buit vandoor en mocht Codemasters zich officieel onderdeel noemen van de ontwikkelaar annex uitgever, voor de zachte prijs van 1,2 miljard dollar. Gezien EA geen goede reputatie heeft als het gaat om het overnemen van studio’s, begonnen fans al snel hun zorgen te uiten.

Het Amerikaanse bedrijf zou echter graag willen zien dat Codemasters hun eigen identiteit behoudt, zo vertelt CEO Andrew Wilson in gesprek met MCV. Daarbij wijst Wilson naar Respawn Entertainment, dat ook onderdeel is van EA. Ze willen dus niet Codemasters veranderen in één of andere naamloze studio van EA.

“Similar to Respawn, our orientation isn’t to come in and take over Codemasters; our orientation isn’t to come in and turn Codemasters into another Electronic Arts studio; our orientation is around the provision of opportunity. This industry is all about amazing, creative talent. And we see little upside in the indoctrination of that amazing creative talent. But we do want to provide them access to the things that we get by virtue of our position in the industry.”