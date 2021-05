Eergisteren dook opeens een Trophy-lijst op van de PlayStation 5-versie van Saints Row: The Third Remastered. Aangezien de kat uit de zak is, heeft Deep Silver de game nu officieel aangekondigd.

De PS5-versie van Saints Row: The Third Remasterd is te vergelijken met de pc-versie op de allerhoogste setting. Dit betekent onder andere betere belichting en meer visuele effecten. De game zal draaien op 60 frames per seconde en de resolutie zal dynamisch 4K zijn. Natuurlijk zullen de laadtijden ook flink korter zijn, dankzij de snelle SSD.

Je kunt al vrij snel aan de slag met Saints Row: The Third Remasterd voor de PlayStation 5, namelijk vanaf 25 mei. Ben je in het bezit van de PlayStation 4-versie, dan kun je gratis upgraden.