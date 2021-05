Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Rockstar een icoon in de industrie op de markt bracht: Grand Theft Auto III. Een criminele ervaring in third-person, omdat de ontwikkelaar de middelen daar na verschillende top-down games eindelijk toe had. De franchise is vandaag de dag een van de grootste ter wereld en met een release van GTA V op de PlayStation 5 later dit jaar, is de rek er nog steeds niet uit.

Rockstar werkt ongetwijfeld ook aan GTA VI, maar daarvoor moeten we een officiële aankondiging van de ontwikkelaar en uitgever afwachten. Voor nu ligt de focus op GTA Online, de PS5-versie van GTA V en het jubileum van GTA III. In een nieuwe blogpost laat de ontwikkelaar namelijk weten dat ze het aanstaande jubileum van GTA III zullen eren in GTA Online. Ze hebben verschillende leuke verrassingen op de planning staan, maar details moeten we afwachten.

Dit is het enige wat Rockstar er over kwijt wilde en uit het bericht maken we op dat ze voor de viering uitsluitend GTA Online zullen gebruiken. Een remake of remaster voor de PlayStation 5 zou echter niet misstaan, het is anno 2021 nog altijd een erg toffe game om te spelen. Of het er ooit van komt is onbekend natuurlijk, gezien het puur speculeren is. Desalniettemin zouden wij een nieuwe versie van GTA III zeker verwelkomen, wat jullie?