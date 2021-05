Naast dat Sony onlangs meerdere games gratis heeft weggegeven via het Play At Home initiatief, vertelde het Japanse bedrijf vorige week dat er tevens gratis content onderweg is voor een aantal geliefde titels, ook onder de noemer van Play At Home.

Een groot deel van die content is vanaf nu binnen te halen. Zo zijn er voor bijvoorbeeld Rocket League unieke items te downloaden en krijg je in Destruction AllStars 1100 Destruction Points. Deze content is tot en met 6 juni gratis verkrijgbaar.

Morgen volgt ten slotte het laatste extraatje van Play At Home, dan kun je namelijk vijf Double XP tokens van 60 minuten krijgen voor Call of Duty: Warzone.

Rocket League – PlayStation Plus pakket: bevat vier unieke customize items, waaronder Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail en de Trimpact BL Player Banner.

Brawlhalla – Play at Home pakket: bevat de Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot skin met Axe en Gauntlet wapen skins, Shrug emote en Grimm Sidekick.

Destruction AllStars – 1100 Destruction Points.

MLB The Show 21 – MLB The Show 21 10 The Show pakketten.

NBA 2K21 – Play at Home pakket: bevat MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM Points en meer.

Rogue Company – Play at Home pakket: bevat het Kyoto Undercover Ronin outfit en 200 Rogue Bucks.

World of Tanks – Twice the Courage pakket bevat vijf x1.5 Silver Boosters, vijf x2 XP Boosters, 7 dagen Premium account en meer.

World of Warships – Twice the Courage pakket: bevat Tier III battleship Arkansas, 7 dagen Premium account en 5x Rare Boosters van alle vijf types.

Warframe – Starter bundel: bevat 100 Platinum, 100,000 Credits, 7 dagen Affinity Booster, Essential Base Damage Mod bundel en meer.