Recent kondigde Sony Interactive Entertainment al de terugkeer van Days of Play aan en het startsein is nu gegeven. Onder Days of Play valt een community initiatief en dat is van start gegaan met de eerste fase. Als je mee wilt doen, dan kan dat. Alle details daarvan tref je in dit uitgebreide overzicht.

Naast deze activiteiten kondigde Sony ook een sale aan en daar zijn de eerste details nu van bekendgemaakt. Het advies is om even te wachten met het aankopen van exclusieve games voor de PlayStation 4 en 5, gezien diverse titels in prijs omlaag gaan. De Days of Play 2021 sale gaat op 26 mei van start en duurt tot 9 juni.

Om alvast een idee te geven welke games in de aanbieding zullen gaan, heeft Sony een tipje van de sluier opgelicht.

PlayStation 4

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Selection of PlayStation Hits games

PlayStation 5 games

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection

Naast diverse games zullen ook lidmaatschappen op PlayStation Plus en PlayStation Now in prijs omlaag gaan. Verloopt je abonnement bijna? Wacht dan even tot 26 mei om voordeliger uit te zijn. Tot slot gaan er ook diverse accessoires in prijs omlaag. Details daarvan zullen rond de 26ste bekendgemaakt worden.