Als je online games wilt spelen is de verplichting om een actief PlayStation Plus abonnement te hebben, uitzonderingen daargelaten. Af en toe schakelt Sony dit echter uit, waardoor iedereen online kan gamen. Dit onder de noemer ‘gratis online multiplayer weekend’. En aankomend weekend is het weer zover.

Vanaf zaterdag 22 mei 12.01 uur lokale tijd tot zondag 23 mei 11.59 uur lokale tijd kan iedereen online gamen. In die 24 uur is een actief PlayStation Plus abonnement dus niet vereist om online met je vrienden te spelen. Een wat korte tijdspanne als je het ons vraagt, maar een gegeven paard mogen we niet in de bek kijken.